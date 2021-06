Campobello di Licata: Delibere di Giunta

La giunta municipale approva il rendiconto per la concessione del contributo economico chiesa Beata Maria Vergine Lourdes, per euro 2 mila. L’istanza è stata presentata da don Luigi Lo Mascolo, per lavori di manutenzione straordinaria della chiesa.

Inoltre: prelevamento dal fondo di riserva, esercizio finanziario ’21, somma prelevata euro 15 mila, da portare in aumento ai cosiddetti macroaggregati di spesa. Prelevamento da comunicare all’organo consiliare entro il mese successivo al trimestre, mentre il quarto trimestre entro il gennaio dell’anno successivo.

Giovanni Blanda