Canicattì, al via screening salute per over 65

Prende avvio, da sabato 26 giugno, il progetto “Punti di Incontro” di cui il

Comune di Canicattì è partner e cofinanziatore.

Si tratta di 26 appuntamenti per effettuare lo screening gratuito a tutti gli

over 65, finalizzati alla prevenzione e promozione della salute.

Avranno luogo fino al prossimo 25 settembre e saranno effettuati in varie

parti della Città: Villa Comunale, piazza Roma – Borgalino; largo Savoia –

San Diego.

Lo screening interesserà il controllo di: Glicemia, Saturazione, Pressione arteriosa e Frequenza cardiaca.

