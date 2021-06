Castrofilippo: da oggi il paese ha una sezione operativa di Protezione Civile

Il comune di Castrofilippo da oggi ha una sezione operativa di Protezione Civile. Infatti, l’ente, ieri sera ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Giubbe Verdi di Castrofilippo che si occuperà di svolgere sul territorio interventi di Protezione Civile. Dell’associazione di cui è presidente Salvatore Graci, fanno parte ben 37 volontari: Rosa Abate, Caterina Agliata, Calogero Alaimo, Calogero Arnone, Marina Pia Arnone, Maria Concetta Asaro, Giuseppe Astuto, Maria Badalamenti, Giuseppa Badalamenti, Virginia Brucculeri, Francesco Capillo, Alfonso Di Francesco, Giuseppina Di Franco, Antonella Ecca, Rosanna Fabbella, Gioacchino Failla del 73, Gioacchino Failla del 64, Clarissa Failla, Salvatore Gentile, Anna Carmela Graci, Tommaso Inzalaco, Maria Lo Brutto, Francesco Lo Brutto, Alessio Lo Brutto, Veronica Alessia Lo Brutto, Carmelo Lo Brutto, Gianfranco Lo Bue, Roberto Marchese Ragona, Carmela Mattina, Concetta Palermo, Salvatore Saia, Vincenzo Sayia, Gloria Sedita, Rosario Serravillo, Matteo Sferrazza, Giuseppina Sferrazza. ”Ringrazio- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- tutti i volontari delle Giubbe Verdi per il grande supporto che ci hanno offerto in questo periodo di emergenza dovuta al Covid 19. Da oggi- aggiunge il sindaco- istituzionalizziamo il nostro rapporto di collaborazione e le Giubbe Verdi si occuperanno di tutte le funzioni che vengono effettuate dalla Protezione Civile. Auguro loro- conclude Badalamenti- buon lavoro e sono certo che i vantaggi per i cittadini di Castrofilippo saranno davvero tanti”. “Grazie al sindaco ed all’amministrazione comunale- ha detto Salvatore Graci – presidente delle Giubbe Verdi- per la fiducia che ci hanno accordato. Questo protocollo- conclude- mette entusiasmo ai nostri volontari e li invoglia a spendersi con ulteriore grinta e determinazione per il bene esclusivo del nostro paese”. Il comune di Castrofilippo metterà a disposizione delle Giubbe Verdi, una sede operativa ed i mezzi necessari per gli interventi che i volontari porteranno avanti da questo momento in poi

loading..