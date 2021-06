Delia, stipula convenzione con Formore associazione

Partnerschip tra il Comune di Delia e l’Associazione Formore Istruzione. Firmata per il secondo anno consecutivo la convenzione per dare il supporto esterno, organizzativo e logistico, alla realizzazione del progetto denominato “Una Borsa per il Futuro”.

L’Associazione, che ha sede a Sassari, ha lo scopo di promuovere, nell’ambito della cultura scolastica e universitaria, il miglioramento delle competenze e del bagaglio culturale degli studenti, la ricerca scientifica, la divulgazione delle conoscenze mediante la promozione e/o la realizzazione di attività nella ricerca scientifica, la realizzazione di eventi formativi e didattici, l’orientamento universitario in entrata e in uscita dagli istituti superiori e l’inserimento nel mondo del lavoro.

<<Delia è stato il primo Comune in Sicilia ad aver condiviso il progetto “Una Borsa per il Futuro” lanciato da Formore Associazione Istruzione, partner ufficiale dell’Università di Sassari – ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri. Le borse di studio del valore di 350 euro cadauna, da utilizzare presso la piattaforma di WAUniversity , uno dei patner di Formore istruzione – ha detto Bancheri – saranno devolute agli studenti che conseguiranno la maturità col massimo dei voti, e serviranno ad acquistare materiali didattici digitali per la preparazione al test di medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitari, venendo così incontro alle diverse difficoltà che le famiglie stanno fronteggiando a causa della pandemia. Un ringraziamento a Melany Mancuso, che ha contribuito ad estendere questa opportunità alla Sicilia>>.

Da parte sua l’assessore all’Istruzione, Paolo Lauricella, ha detto che <<il protocollo d’Intesa siglato con l’Associazione Formore Istruzione rappresenta un’importante opportunita’ per i giovani del nostro paese che hanno conseguito la maturita’ nel corrente anno scolastico, con il duplice obiettivo: di incentivare lo studio dei nostri giovani che si cimentano nella preparazione dei testi di ammissione nell’ambito medico/sanitario da un lato e dall’altro di lenire il peso economico che grava sulle famiglie per l’acquisto di materiale didattico e per la formazione propedeutica ai test di ammissione>>.

<<L’associazione Formore, sostenuta dalla Fondazione di Sardegna – aggiunge Melany Mancuso responsabile progetti – svolge un’attività di formazione e di orientamento universitario e lavorativo, rivolto agli studenti delle quinte classi per aiutarli in una scelta ragionata che possa riaccendere una speranza per il loro avvenire>>.