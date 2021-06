Guidava ubriaco a Villaggio Peruzzo, denuncia e patente ritirata

La Polizia di Stato di Agrigento ha denunciato in stato di libertà un venticinquenne per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli operatori della Squadra Volanti durante un controllo in Agrigento nei pressi del Villaggio Peruzzo, procedevano al controllo dell’autista e degli occupanti di un’autovettura. Subito, all’atto della richiesta di documenti identificativi personali e relativi al veicolo, il conducente, mostrava segni tipici dell’ebbrezza alcolica “alito vinoso”.

Pertanto, con l’ausilio di un equipaggio della locale Sezione di Polizia Stradale, veniva effettuato un accertamento compiuto con apparecchiatura etilometrica in uso a personale della Polizia Stradale di Agrigento. Il test dava esito positivo e il giovaneveniva deferito alla competente A.G. per la violazione di “Guida in stato di ebbrezza alcolica” prevista e punita dal Codice della Strada e la patente di guida veniva contestualmente ritirata.