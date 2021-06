Percepivano reddito cittadinanza nonostante vincite online: tre denunce

Avevano vinto online cifre superiori a 20mila euro ma nonostante questo continuavano a percepire il reddito di cittadinanza. A scoprire i tre indebiti percettori sono stati i finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo), in collaborazione con l’Inps. I tre avevano omesso di dichiarare nella richiesta di accesso al beneficio vincite on line per importi superiori a 20 mila euro. Denunciati alla procura di Palermo, sono stati segnalati all’Inps per le sanzioni amministrative, la revoca del beneficio e il recupero degli oltre 76mila euro già percepiti.

