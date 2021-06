Protezione civile, consegnati i riconoscimenti per impegno Covid-19 alle associazioni

Sono stati consegnati nel corso di una cerimonia svoltasi nell’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio di Agrigento, gli attestati di riconoscimento alle associazioni di protezione civile della provincia di Agrigento per l’impegno sostenuto sia per contenere la diffusione del Covid-19 che per arginare o mitigare le conseguenti situazioni di criticità.

A consegnare i riconoscimenti il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio, Vincenzo Raffo, e il direttore del Settore Territorio, Ambiente e Protezione Civile Achille Contino.

“Hanno svolto un ruolo importante all’interno della comunità, dichiara il prefetto Maria Rita Cocciufa. Un grazie a questo mondo del volontario che in provincia di Agrigento è ben organizzato e porta risultati ottimi. Un impegno determinante”.

A fare gli onori di casa, il responsabile del servizio di protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento Marzio Tuttolomondo, che ha presentato i responsabili delle venti associazioni che si sono messe a disposizione del territorio durante l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

I riconoscimenti sono andati alle Giubbe d’Italia Aragona, alla S.D.A.V. di Agrigento, all’AEOP di Porto Empedocle, all’AEOP di Ribera, ai Falchi di Palma di Montechiaro, alla Compagnia Giubbe Verdi di Casteltermini, alle Giubbe d’Italia di Raffadali, alle Giubbe Verdi di Castrofilippo, ai Vigili del Fuoco in congedo di Naro, al GISE di Agrigento, alla Confraternita di Misericordia di Realmonte, ai Vigili del Fuoco in congedo di Sciacca, all’associazione Grifoni di Favara, ai Finanzieri d’Italia, al Gruppo Comunale di Palma di Montechiaro, alla SERLANCE CB, alla Emergency Life, alla P.A. Procivis, alle Giubbe d’Italia di S. Elisabetta e alla Croce Rossa di Agrigento.