Realmonte, l’assessore Fiorica e l’ex vice sindaco Zicari aderiscono a Forza Italia

Ancora adesioni a Forza Italia agrigentina. Grazie all’intervento del presidente della Commissione cultura, sport e spettacolo di Agrigento, il consigliere comunale dottor Carmelo Cantone, ha aderito a Forza Italia, allineandosi sulle posizioni politiche del vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, l’assessore allo sport, spettacolo e turismo al Comune di Realmonte, Leonardo Fiorica, e così anche l’ex vice sindaco di Realmonte, con delega ai lavori pubblici, Pasquale Zicari, già esponente di Alleanza nazionale.

“L’assessore Fiorica e l’ex vice sindaco Zicari sono valide e preparate personalità politiche e amministrative, che hanno già testimoniato ottime capacità di contatto e di ascolto con il territorio, e che con Forza Italia, e nel partito di Forza Italia, avranno sicuramente modo per mantenere costante e proficuo il proprio impegno, nella condivisione di progetti e iniziative a beneficio della collettività e, più in genere, per il progresso e il benessere sociale a cui tende, come obiettivo prioritario, Forza Italia”, ha dichiarato onorevole Gallo.