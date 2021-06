Scippo risorse FEARS al Sud, ecco tutti i colpevoli

Franco Calderone: “Lo scippo a Sud e Sicilia delle risorse FEARS porta le firme di Lega, PD, grillini, Forza Italia, Italia Viva di Renzi e Liberi e Uguali”

“Il Ministro grillino e nordista delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e i suoi scudieri presenti nel Sud e in Sicilia hanno deciso si scippare alle Regioni meridionali una quota delle risorse agricole del FEARS da regalare alle Regioni del Nord. E’ importate sottolineare che tutto questo sta avvenendo con l’assenso di alcune Regioni del Sud e con il silenzio assenso della Regione siciliana di Nello Musumeci che, all’inizio di questa brutta storia, ha fatto finta di opporsi ma che, nei fatti, non ha mosso un dito contro Roma. E’ bene sottolineare che questo vergognoso scippo ai danni del Sud e della Sicilia porta la firma degli esponenti della Lega, del PD, del Movimento 5 Stelle, Forza Italia, di Italia Viva di Renzi e della sinistra di Liberi e Uguali. Non possiamo non segnalare il silenzio di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Mentre in Sicilia lo scippo non ci sembra sia stato commentato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e dal suo movimento Diventeràbellissima. Il resto sono chiacchiere da bar”. Lo dice Franco Calderone, coordinatore di Equità Territoriale in Sicilia, il Movimento fondato dallo scrittore e giornalista, Pino Aprile.

“I fatti – dice ancora Calderone – vanno raccontati per quelli che sono. E i fatti ci dicono che, in Campania, la Giunta presieduta da Vincenzo De Luca, PD, ha avallato lo scippo di risorse FEARS agli agricoltori campani da parte del Governo nazionale. Lo stesso discorso vale per la Giunta regionale della Puglia presieduta da Michele Emiliano, altro esponente del PD. Idem per la Regione Calabria presieduta dal presidente facente funzione, Antonio Spirlì, di centrodestra. Come si può notare, PD e centrodestra, che a Roma governano insieme nell’esecutivo di Mario Draghi, hanno trovato del tutto normale scippare fondi agricoli alle Regioni del Sud e alla Sicilia. Lo stesso discorso vale per la Lega, per Forza Italia, per il Movimento 5 Stelle e per Liberi e uguali. Queste forze politiche stanno penalizzando gli agricoltori del Sud e della Sicilia e, in forza della carente informazione o, peggio, della disinformazione, pensano che gli elettori di Sud e Sicilia non gli presenteranno il conto, a cominciare dagli agricoltori. Non è così, perché a sputtanare questi personaggi sta pensando la rete. Il vergognoso scippo di risorse FEARS, lo scippo del Recovery Plan e il ritorno della porcata dell’Autonomia differenziata, sponsorizzata dalla Ministra di Forza Italia, Mariastella Gelmini, sono le ulteriori dimostrazioni quasi matematiche che i meridionali e i siciliani non debbono più votare per Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Italia Viva di Renzi e Liberi e Uguali”.