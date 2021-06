Violenza sessuale e maltrattamenti, condannato 72enne a Favara

La terza sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, confermando il verdetto di primo grado del Tribunale di Agrigento, ha condannato a cinque anni di reclusione un settantunenne di Favara per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie. Disposta anche una provvisionale di 15mila euro nei confronti della persona offesa, rappresentata in aula dall’avvocato Maria Alba Nicotra.

Secondo la ricostruzione, che ha trovato conferma anche nel processo di secondo grado, l’uomo già dal 2010 avrebbe vessato la moglie costringendola a fare sesso contro la sua volontà e, in una occasione, minacciandola anche con una pistola da cui sarebbero partiti alcuni colpi in aria.