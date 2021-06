Carabinieri accerchiati e picchiati in centro a Palermo, due giovani arrestati

Tre carabinieri nella centralissima via Magliocco durante un controllo antidroga sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di giovani. Mentre avveniva l’aggressione i passanti e tanti altri palermitani non hanno mosso un dito per soccorrere gli aggrediti.

Ad inveire contro i militari un giovane di 19 anni poi sorretto da un altro giovane di 28 anni. Poi sono intervenuti altri giovani contro i carabinieri.

Il 19 enne e il 28 enne sono stati bloccati grazie all’arrivo di altri carabinieri e poliziotti. Il giovane di 19 anni ha cercato rifugio un una stradina vicina ha preso una bottiglia per cercare di colpire i militari. E’ stato bloccato poco dopo. I due sono stati arrestati con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono in corso indagini attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare altri giovani coinvolti nell’aggressione.

Gli arrestati, su disposizione del pm, sono stati portati “ai domiciliari” in attesa dell’udienza di convalida e del dibattimento che si terrà con il rito “direttissimo”; i carabinieri hanno una prognosi di 10 giorni.