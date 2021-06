Carabinieri: il generale Cavallo visita Comando Canicattì

Nel pomeriggio di ieri il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha visitato la Compagnia dei Carabinieri di Canicattì.

L’Alto Ufficiale è giunto presso la Caserma di via Tenente Di Dino, dove c’era ad attendere il Capitano Luigi Pacifico, Comandante della Compagnia di Canicattì.

Quello di Canicattì è il primo Reparto dell’Arma visitato in provincia di Agrigento dal Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, che ha assunto nel gennaio scorso il Comando Interregionale con sede a Messina e competenza su Sicilia e Calabria.

Anche il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, volle visitare la Compagnia di Canicattì come primo Reparto della provincia di Agrigento subito dopo l’insediamento, a riprova della massima attenzione dedicata dall’Arma dei Carabinieri a questa parte del territorio siciliano.

Il Comandante di Vertice ha incontrato i militari del NOR e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia, manifestando il proprio apprezzamento per lo spirito di abnegazione con il quale svolgono il loro quotidiano servizio a favore della comunità.

Dopo la visita alla Compagnia, il Generale Cavallo ha raggiunto Racalmuto, dove, presso la Fondazione Leonardo Sciascia, ha partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica “Il Giorno della Civetta – Il set, il fuori set e i ritratti di Enrico Appetito”, intervenendo sulla figura del Carabiniere, protagonista nel celebre romanzo.

