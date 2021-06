Edy Tamajo: “Subito un tavolo tecnico per stabilizzazione ex Pip”

Edy Tamajo. “Da tempo assistiamo a campagne mediatiche soprattutto romane, in merito alla stabilizzazione degli oltre 3mila ex Pip”. Afferma il deputato della Regione Siciliana

“La situazione rimane invariata da oltre vent’anni: ossia quella del precariato. Bisogna velocemente restituire dignità a un bacino di lavoratori da troppo tempo illuso e mortificato. Proprio per questo ho chiesto al presidente della quinta commissione della Regione Siciliana, Luca Sammartino, di convocare urgentemente un tavolo tecnico che discuta delle problematiche inerenti degli ex Pip, per portare velocemente a conclusione un percorso importante, propedeutico, che possa avviare il definitivo tragitto necessario alla stabilizzazione”. Continua Tamajo. “Al tavolo, oltre che tutte le sigle sindacali spero siano presenti anche l’assessore alla Famiglia, Antonio Scavone e l’assessore al Bilancio, Gaetano Armao”. Conclude.