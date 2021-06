Fratelli D’Italia Canicattì interviene in ordine alle vicende giudiziarie di Girgenti acque

Fratelli D’Italia Canicattì in ordine alle vicende giudiziarie di Girgenti acque nei suoi massimi vertici esprime massimo ringraziamento alla procura della repubblica di Agrigento e alle forze dell’ordine per il grande lavoro fatto nel tentativo di far luce su eventuali gravi illeciti e tutelare i diritti dei cittadini in particolare in ordine alla salute pubblica . Non volendo entrare specificamente sulle vicende personali giudiziarie che saranno accertate e punite dalle autorità competenti auspichiamo che da questo momento, grazie all’impegno della magistratura si possa fare luce su questa triste vicenda con la consapevolezza nello stesso tempo che come tutti i processi che riguardano chiunque e’necessario aspettare la fine degli stessi prima di emettere sentenze su chicchessia . Fratelli d’Italia e’ stata e sarà promotrice di un’azione politica territoriale che porti all’individuazione di una classe dirigente onesta , seria , capace ed interessata solo ed esclusivamente al bene della collettività e non a quello personale senza logiche clientelari . E ‘ però altrettanto doveroso sottolineare che secondo noi chi amministra ha il dovere di vigilare e denunciare fatti che incidono pesantemente sulla salute pubblica e sul benessere di una collettività.

FDI Canicattì