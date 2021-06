Guardia medica turistica, Asp di Agrigento cerca personale medico

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è alla ricerca di medici da assegnare al servizio di guardia medica turistica e ripropone un nuovo avviso pubblico urgente con scadenza fissata a domenica prossima, 27 giugno. Ogni incarico sarà assolto presso uno dei presìdi ASP presenti in diverse località marittime e balneari della provincia: San Leone: (Agrigento), Porto Empedocle, Menfi, Seccagrande (Ribera), Eraclea Minoa (Cattolica Eraclea), Marina di Palma (Palma di Montechiaro) e Mollarella (Licata). Gli interessati potranno consultare avviso e modulistica per partecipare sul sito istituzionale www.aspag.it al linkhttp://www.aspag.it/trasparenza/avviso-di-disponibilita-per-lassegnazione-di-incarichi-di-guardia-medica-turistica-nellasp-di-agrigento-per-lanno-2021/ e contattare per ogni informazione i numeri telefonici 0922/407393 o 0922/407386. Le domande di partecipazione, indirizzate all’ “Ufficio Gestione Convenzione Continuità Assistenziale e Strutture Sanitarie Accreditate”, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo assistenza.sanitariabase@pec.aspag.it.

