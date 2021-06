Naro: protocollo d’intesa tra Comune e Servizio Turistico Regionale

Il ricco patrimonio monumentale, archeologico, le attrattive storiche, artistico-culturali e gli eventi della città di Naro riconosciuti quali rilevanti opportunità di promozione culturale e turistica dell’intero territorio regionale, conformemente agli obiettivi da perseguire attraverso gli strumenti di programmazione dello sviluppo turistico adottati dalla Regione Siciliana.

Questo importante riconoscimento alla base del protocollo d’intesa tra il Servizio Turistico Regionale n.11 di Agrigento e la città di Naro sottoscritto nei giorni scorsi dalla d.ssa Antonina Bonsignore per la Regione Siciliana e Maria Grazia Brandara per la città di Naro e che la Giunta Comunale ha ratificato.

Un impegno che ha la finalità di migliorare i servizi di informazione ed accoglienza turistica, di favorire la fruibilità dei luoghi d’arte e di cultura in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta turistica/culturale che consenta di apprezzare anche le caratteristiche climatiche del nostro territorio.

Una strategia nuova e diversa a partire dall’organizzazione di educational-tours dedicati agli operatori del settore e a professionisti impegnati nei media nazionali ed internazionali investendo in percorsi formativi per futuri operatori turistici locali non più legati a disponibilità occasionali.

Dichiarazione del Sindaco:

“Naro ringrazia il Servizio Turistico Regionale di Agrigento per il sinergico e costante impegno di questi mesi che ha portato alla firma del protocollo che è un importante traguardo conseguito dalla nostra Città e che ci si augura presto di poter allargare ad ulteriori soggetti istituzionali. Un altro tassello del nuovo mosaico Narese è stato realizzato. Un nuovo futuro attende Naro, attraverso questa straordinaria iniziativa e le tante in cantiere che speriamo presto di realizzare augurandoci che il COVID sia e resti solo un brutto ricordo”