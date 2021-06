Nella prossima stagione sportiva 2021-­‐22 la ASD AL QATTÀ SPORTING CLUB non avrà Cesare Calabró sulla panchina della serie C2

“Da 22 anni che sono a disposizione dei bambini, giovani e adulti nel calcio a 5 siciliano per farli crescere e maturare tecnicamente e tatticamente. Lo sport nel mio dizionario è voglia di aggregazione, crescita e maturazione, non è mistero che accanto all’aspetto sportivo metto in primo piano la crescita della persona come onesto cittadino. La mia formazione salesiana mi porta sempre ad inserire delle piccole esperienze di don Bosco nelle mie esperienze” -°©‐ continuando mister Calabrò -°©‐ “Sono contento per quello che è stato fatto sinora, si poteva fare qualcosa in più, ma va bene così. Adesso è tempo di fermarsi, il futuro non so cosa mi riserverà. Ringrazio tutti miei compagni di viaggio che dalla serie A sino alle giovanili sono sempre stati compagni di viaggio imparagonabili”. Mister Calabró vanta promozioni di categoria e molti titoli regionali nel settore giovanile in FIGC-°©‐LND e in PGS, ha allenato in serie A nella femminile di calcio a 5 della Vigor San Cataldo e ha dato il via nella città di Canicattì al primo settore giovanile femminile di calcio a 5. La ASD AL QATTÀ SPORTING CLUB adesso cercarà un sostituto per la prossima stagione, in tempi brevi dovrebbe esserci la presentazione del nuovo tecnico per costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato di serie C2 regionale FIGC-°©‐LND.

