Precipita dall’osservatorio di Lipari, morto 45enne

Un uomo e’ morto a Lipari precipitando in una scarpata dall’Osservatorio, uno dei luoghi piu’ panoramici dell’isola, dove si era recato per fare delle foto. La vittima e’ un uomo di 45 anni, A. T., elogiano. Pare che non ci siano testimoni dell’incidente: l’uomo era solo e soltando dopo alcuni turisti hanno avvistato il corpo nella scarpata. I carabinieri hanno avviato indagini.

Probabilmente ha perso l’equilibrio ed e’ rotolato giu’ per almeno cento metri. Alcuni vacanzieri avevano dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno provato a raggiungere l’uomo in una zona impervia, in un’operazione durata circa due ore e viste le difficolta’ e’ intervenuto anche un elicottero che ha recuperato il corpo senza vita.