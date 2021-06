Progetto occhiali usati, i giovani del Lions ne hanno raccolti 750

Il progetto raccolta occhiali, portato avanti dai Lions Club Agrigento Host, ha dato modo alla comunità agrigentina ed alcuni comuni della provincia di dare un segnale forte, raccogliendo circa 750 occhiali usati che saranno consegnati nei prossimi mesi al centro di raccolta Lions.

“Questo dimostra che sul nostro territorio il sentimento di solidarietà verso gli ultimi è molto forte, ove, un bene di prima necessità molto scontato per tutti noi, come un paio di occhiali può diventare un lusso per qualcun’altro ed inoltre, emerge anche un altro dato significativo, ovvero, una certa sensibilità su tematiche come il riciclo e lo spreco, innescando un principio indiretto, seppur molto semplice, di economia circolare attivando il riutilizzo di oggetti in perfette condizioni che in altri casi sarebbero stati smalti”, dichiara il Presidente del Leo Club il Dott. Giuseppe Castelli che continua “Dall’inizio del mio insediamento nel Luglio 2020 come Presidente, ho posto al club un obiettivo chiaro, ovvero quello di avere un atteggiamento proattivo verso la società civile ed il prossimo, adesso alla fine del mio mandato da Presidente per questo anno sociale è tempo di rendicontare a tutti coloro i quali nella comunità agrigentina e non, hanno dato fiducia e creduto in questo gruppo di giovani della provincia che ho avuto l’onore di guidare in questo anno sociale. Mi sia consentito anche -continua il Presidente Castelli-di ringraziare gli esercenti e le farmacie che hanno contribuito alla realizzazione di questo service, ed anche in particolar modo, la Signora Piera Lo Vullo responsabile del service per il Lions Club Agrigento Host ed i miei soci del club, che si sono spesi in prima linea a portare l’idea direttamente nelle farmacie e nelle ottiche, che rappresento i promotori: Eliseo Giorgio e Marta Castelli. Sono sicuro che i soci ed il Presidente che mi seguirà per il prossimo anno sociale, riproporrà tale iniziativa rendendola ancora più ampia e capillare sul territorio, ponendo sempre il concetto che Dove c’è un bisogno, c’è un LEO”, così conclude il Presidente del LEO Club Agrigento Host per l’anno sociale 2020/2021 il Dott. Giuseppe Castelli.