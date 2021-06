Disabilità, Siculiana accessibile a tutti

Siculiana accessibile a tutti. L’inclusione delle persone con disabilità e/o in situazione di fragilità sociale si attua in modo concreto, a cominciare dal superamento degli ostacoli che impediscono a tutti la partecipazione alla vita socio-culturale della comunità.

Il sindaco Peppe Zambito rende noto che è stato approvato il progetto per l’istallazione di un ascensore presso la Torre dell’Orologio, sono state collocate le passerelle per l’accesso al mare delle persone con disabilità già i primi giorni di giugno, inizieranno i lavori per la sistemazione degli ambienti del centro diurno, importante luogo di socializzazione, e saranno ultimati i lavori di riqualificazione del Municipio con la messa in funzione dell’ascensore.

“Un passo avanti per il superamento delle barriere architettoniche e favorire l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici a tutti”, commenta il primo cittadino.

