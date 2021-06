Tecnologia e valorizzazione del territorio, occhi puntati su Agrigento

Al Teatro Pirandello di Agrigento si è svolto l’evento dal titolo “Dall’Antica Akragas all’Agrigento Innovativa”; un incontro che ha dato spunto ad un momento di riflessione sull’uso consapevole delle moderne tecnologie, sulle competenze professionali e sulla valorizzazione della cultura del lavoro nella propria regione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Agrigento è promosso ed organizzato da TopNetwork,società di servizi ad innovazion tecnologica, in rappresentanza della quale erano presenti l’Amministratore Delegato Franco Celletti e Marco Taurone, Business Development Manager Sud Italia, è stato occasione per dare il via in maniera ufficiale al Datafactor, progetto cofinanziato dal Mise e dalla Regione Sicilia sta generando, come ribadito dai relatori, in ambito locale un aumento della produzione, crescita dell’occupazione, incremento del livello di know-how nell’ambito Ict crescita economica locale.

In concomitanza è stato anche presentato il libro “L’Addestratore di Robot”, un affascinante thriller, ambientato nelle campagne agrigentine, scritto da Giuseppe Bordi per introdurre i giovani in modo divertente e creativo nel mondo dell’intelligenza artificiale. All’evento presente, tra gli altri, l’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, l’On. Roberto Lagalla il quale, nello scrivere la prefazione del libro, si è soffermato sull’importanza dell’uso consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani. La presentazione del libro rientra in un’iniziativa istituzionale, non a scopo di lucro, di TopNetwork Spa. Parte del ricavato della vendita sarà, infatti, devoluto in beneficenza.