Canicattì, lettera di una piccola donna sulla pandemia: le riflessioni di una liceale

Lettera di una semplice adolescente stanca.

avete mai visto mandare tutti i progetti di

una vita in aria? beh, io si.

ho praticamente perso 2 anni di liceo per via di una pandemia/epidemia, boh, venuta da chissà dove.

siamo stati chiusi in casa per praticamente 1 anno, poi ci siamo goduti 3 mesi di libertà e poi in loop si ricomincia da capo: dad, contagi, morti, zone rosse, locali chiusi, libertà zero. e di nuovo abbiamo fatto dei sacrifici, come ad esempio, non andare a scuola.

ed adesso? vi vedo tutti ammassati come le pecore non tenendo conto di ciò che stiamo affrontando da ormai 1/2 anni.

ci lamentiamo che il governo è una merda, che non sanno gestire un cazzo, che i numeri sono inventati, che la dad fa schifo, che non essere liberi fa schifo, che i controlli non ci sono, che la colpa è del sindaco.

ma sapete di chi è la colpa, in realtà? nostra. noi tutti.

ci lamentiamo della mascherina (insopportabile, impossibile da negare), ci si lamenta dei vaccini che, secondo dei dottori che hanno preso la laurea leggendo google o Facebook, son poco affidabili.

e allora che cazzo volete? la mascherina no, il vaccino no, il distanziamento no, la scuola chiusa no, i locali chiusi no, i contagi ed i morti no.

però poi cosa fate? andate lì, come delle bestie.

sono stanca di fare sacrifici inutili quando vedo persone che non ci mettono un minimo di impegno e rispetto per non tornare come a dicembre o addirittura come a marzo 2020.

raga, io non dico di non goderci l’estate, ma semplicemente di mantenere la guardia alta perché poi onestamente non ho voglia di sentire le vostre lamentele di merda o di vedere i vostri tiktok del cazzo dove piangete perché siete risultati positivi.

godiamoci 3 mesi di libertà senza studio e altro, le vacanze dopo 1 anno chiusi in casa, ma almeno, siate rispettosi nei confronti di tutti.