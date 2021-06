Casa Luigi Pirandello, Bentari: “nessuna riapertura al pubblico”

“Nessuna riapertura al pubblico il 28 giugno per la Casa natale di Luigi Pirandello”. Lo rende noto il soprintendente dei Beni Culturali di Agrigento Michele Bentari.

“Attualmente la casa di Luigi Pirandello è chiusa, come correttamente comunicato sul sito della Regione Siciliana, in quanto oggetto di interventi di manutenzione e adeguamento ad opera della Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento. I lavori sono in corso di ultimazione, ma non corrisponde al vero che il prossimo lunedì è prevista la riapertura al pubblico, e non si comprende, nè si legge nell’articolo, quale fonte ufficiale abbia potuto comunicare tale avviso”, continua Bentari. “La riapertura ormai imminente sarà resa nota e organizzata quanto prima con un evento inaugurale, con la partecipazione e su iniziativa delle Istituzioni competenti, della quale sarà data pronta comunicazione anche attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionali”.