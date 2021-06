Eredità senza figli e testamento, cosa c’è da sapere

A chi vanno i beni di un defunto senza figli? Si tratta di un caso abbastanza comune e, naturalmente, regolamentato dalla normativa in materia di eredità e successione.

Vediamo, quindi, cosa ci dice la legge italiana in merito alla successione senza figli. A chi si assegna l’eredità in caso di mancanza di prole?

Entrano in gioco le leggi sulla successione, che nel nostro paese sono abbastanza stringenti. Stando a quello che ci dice la legge, infatti, il volere testamentario non può in alcun modo ledere le quote legittime.

Questo significa che può essere redatto un testamento esprimendo le proprie volontà post-mortem ma sempre rispettando le legittime. Cosa significa?

Abbiamo preso in analisi la guida di Affari Miei sulla successione legittima nella quale viene specificato tutto quello che accade quando si parla di successione e trasferimento di beni.

Gli eredi legittimi sono i figli e il coniuge. Quando non ci sono i figli, invece, si parla di eredi legittimari.

Nello specifico, se c’è un testamento si procede come di seguito:

se sono superstiti solo i genitori del defunto questi hanno diritto ad almeno 1/3 del patrimonio

se è superstite solo il coniuge questo ha diritto ad almeno la metà del patrimonio

se sono superstiti sia il coniuge che i genitori a questi ultimi spetterà 1/4 del patrimonio mentre la metà dello stesso al coniuge

Naturalmente, fatte salve le legittime il de cuius può stabilire di lasciare alcuni suoi beni anche ad altri parenti, soggetti terzi e amici così come stabilito dalla legge.

Se, invece, non ci sono figli e non c’è testamento il patrimonio verrà così diviso:

interamente al coniuge, in mancanza di genitori superstiti, fratelli o sorelle

interamente a fratelli o sorelle se non ci sono altri parenti prossimi superstiti

per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai fratelli e le sorelle, se presenti, a cui spetteranno quote uguali

Si deve sottolineare che anche i nipoti sono eredi legittimi, poiché sono discendenti del defunto. Per questo motivo, in mancanza di ascendenti viventi o disposti ad accettare l’eredità, potrebbero entrare in gioco anche loro.

In che percentuale? Semplice: in base a quello che sarebbe spettato ai loro ascendenti. Si tratta di un argomento che è ben definito, caso per caso, dalla legge ed è pertanto importante conoscere tutte quelle che sono le norme di successione, in presenza o in assenza di figli e con o senza testamento così come abbiamo visto in precedenza.