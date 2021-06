Incendio minaccia fattoria: cavallo salvato dalla Forestale a Racalmuto

gli addetti spegnimento incendi del Corpo Forestale della Regione Siciliana, sono intervenuti per incendio di vegetazione che minacciava una fattoria in località “Ponte Scaccia”, in territorio di Racalmuto.

L’intervento tempestivo e la professionalità degli operatori ha permesso di circoscrivere l’incendio e salvare un cavallo che era rimasto circondato dalle fiamme e non era raggiungibile da parte del proprietario.

Sempre a Racalmuto qualche giorno addietro gli stessi operatori avevano salvato un altro cavallo da un incendio di vegetazione incontrollato.