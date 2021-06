Infrastrutture e Viadotto Morandi: Cancelleri torna ad Agrigento

il sottosegretario del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri, torna ad Agrigento.

Alle 11,30, in Prefettura, incontrerà i sindaci della provincia per fare il punto della situazione sulle infrastrutture della provincia di Agrigento, e alle 15 si recherà sul viadotto Akagras I, per verificare l’avanzamento dei lavori.