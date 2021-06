Strategie di marketing per il proprio negozio online

Al giorno d’oggi c’è grande competizione per quanto riguarda i negozi e gli store online, quindi è consigliabile adottare determinate strategie di marketing al fine di agevolare la crescita del proprio commercio; farlo non è affatto difficile e con un po’ di impegno ci si può riuscire anche in maniera autonoma, basta seguire tutta una serie di indicazioni e il gioco sarà fatto. Vediamo insieme cosa è più opportuno fare per aumentare il volume degli affari, rimanendo al passo con i competitor, che sono piuttosto agguerriti.

Attenzione al calendario

È bene tenere sempre d’occhio il calendario, in quanto nel commercio, specie in quello online, ci sono tantissime giornate particolari, nelle quali avvengono svendite a tema.

Un esempio su tutti è dato dal cosiddetto Black Friday: avviene un mese prima del Natale e consente di acquistare tanti prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Ma non è l’unica data di interesse, ce ne sono diverse altre, nelle quali sarebbe opportuno proporre svendite oppure offerte particolari (vedi i saldi di mezza stagione o quelli di fine stagione, giusto per citarne alcune).

Vari aspetti da tenere in considerazione

Va detto che l’argomento meriterebbe uno spazio più ampio, ma possiamo limitarci a riassumere gli aspetti da curare maggiormente nel proprio store online in questo elenco:

– indicizzazione sui motori di ricerca e contenuti in ottica SEO;

– schede prodotto accurate sfruttando le parole chiave;

– raggiungibilità del negozio non solo da PC, ma anche da smartphone;

– facilità negli acquisti;

– sicurezza nelle vendite;

– consegne rapide e ben gestite.

Questi sono tutti aspetti che si possono gestire in autonomia, se si ha una buona dimestichezza con le risorse della rete, altrimenti ci si può far seguire dai professionisti del settore, in modo da avviare il commercio, imparando tutti i trucchetti del mestiere per poi occuparsene da soli.

La promozione tramite e-mail marketing

Parliamo ora di un’altra strategia dall’importanza capitale, ovvero l’utilizzo delle newsletter per la propria promozione. Infatti, mai sottovalutare il potere della casella e-mail nel commercio: intanto perché permette di raggiungere tanti potenziali clienti, poi perché riesce a creare un legame quasi diretto, specie se si provvede ad inviare offerte esclusive e coupon dedicati. A tal proposito, si consiglia l’utilizzo di software per newsletter che possono aiutare nella gestione del lavoro.

L’importanza dei social network

Veniamo ora ad un aspetto chiave in qualunque tipo di commercio, ovvero la pubblicità. Occuparsi di pubblicità in un periodo come questo significa sfruttare i canali più frequentati dai possibili acquirenti: pensiamo soprattutto ai social network, che fino a qualche anno fa neanche esistevano, mentre oggi sono fondamentali anche per quanto riguarda il commercio.

I social hanno l’indubbio vantaggio di raggiungere in tempi rapidissimi un pubblico incredibilmente vasto e non solo: infatti sfruttando questi canali si ha anche la possibilità di dialogare direttamente con la clientela, andando così a migliorare certi aspetti magari sottovalutati.