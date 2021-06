Viadotto Akragas I, Cancelleri: “Oggi riapriamo al traffico leggero”

“Oggi riapriamo al traffico leggero il viadotto Akagras 1, finalmente restituiamo serenità, normalità a una città importante come Agrigento e ripristiniamo la viabilità locale che serve a questo territorio”. Ad annunciarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, a margine dell’incontro svoltosi in Prefettura ad Agrigento in presenza di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio.

“Finalmente siamo fuori da un isolamento viabile che aveva portato a una circolazione labirintica all’interno della città – aggiunge -. Non ci fermiamo e già con Anas abbiamo stabilito il nuovo ruolino di marcia che nei prossimi 9 mesi ci dovrà portare a risolvere i problemi relativi al traffico pesante. Questo territorio non deve essere dimenticato e io consegnerò ai siciliani le infrastrutture che meritano. Ne sarà ben contento il sindaco con il quale avevo preso questo impegno difficile, la stessa promessa l’avevo avanzata al cartello sociale con il quale l’interlocuzione continua anche per tutta una serie di altre infrastrutture”, conclude Cancelleri.



Novità importanti anche per quanto riguarda la Ss 640 Caltanissetta Agrigento. “Stiamo terminando dei sette km rimasti i tre km che non sono in galleria, e attraverso dei baypass collegheremo la galleria nuova con la vecchia galleria Sant’Elia, e poter collegare Caltanissetta con Agrigento e Agrigento con la A19”. A luglio saranno tolti i semafori presenti lungo l’Agrigento Palermo, ne rimarrà solo uno fino alla fine del completamento dell’asse viario principale, entro il 2021.

Il ministero delle Infrastrutture ha stanziato 7 milioni e 400 mila euro per completare i due lotti che compongono la tangenziale di Agrigento, si parla di una tangenziale a quattro sensi di marcia e doppia carreggiata, e con quattro milioni e mezzo partiranno i lavori della Castelvetrano- Sciaccia.

“Vogliamo dimostrare ai cittadini che lo Stato c’è e che non li abbiamo abbandonati, ora è arrivato il momento di lavorare affinchè i numeri quadrano”, ha concluso Cancelleri.