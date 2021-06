Ancora un weekend di risse e incidenti stradali a San Leone

E’ stato un altro weekend caratterizzato da risse tra giovani, quello appena trascorso, a San Leone.Diverse le chiamate al numero unico di emergenza. La prima si è verificata nell’area dell’ex eliporto che sembra essere diventata ormai la zona “per eccellenza” delle zuffe.

Protagonisti due gruppi di giovani che si sono affrontati con calci e pugni fino all’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Una volta giunti sul posto i contendenti si sono dileguati. E un altro episodio si è registrato sul lungomare Falcone-Borsellino sempre con alcuni giovani protagonisti. Anche questa volta, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, sono spariti tutti.

Uno spaventoso incidente stradale si è verificato alle prima luci del giorno di domenica lungo Viale dei Giardini, arteria centrale di San Leone. A scontrarsi una Mercedes classe A, guidata da una giovane donna, e una Citroen C3 con a bordo un agrigentino. Ad avere la peggio, ma per fortuna senza gravi conseguenze, la ragazza.

Il mezzo, dopo l’impatto con la prima auto, è andato a sbattere contro una Opel Corsa parcheggiata lungo la carreggiata capovolgendosi completamente. La dinamica dell’incidente aveva fatto temere conseguenze ben peggiori che, per fortuna, non ci sono state. A prestare le prime cure, ed aiutare gli occupanti delle auto ad uscire dall’abitacolo, sono stati alcuni passanti. Poi l’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno chiuso la strada, e del personale sanitario che ha disposto il trasporto in ospedale della giovane. Quest’ultima ha riportato alcuni traumi sparsi ma per fortuna nessun altra grave conseguenza.