Bivona, al via lavori di riqualificazione Villa comunale

Si è avviato da qualche giorno il cantiere per i lavori di riqualificazione e restauro della nostra villa comunale in Piazza Marconi, fulcro della vita della Città di Bivona.

I lavori, che si concluderanno in circa 30 giorni, riguardano la sistemazione del verde ornamentale e del campo di bocce, dei corrimano e degli altri elementi in ferro battuto, la manutenzione delle opere murarie e il restauro della fontana bianca e della fontana del Mezzarancio.

“Nell’ottica della rigenerazione urbana che l’Amministrazione Comunale ha fortemente intrapreso, era necessario intervenire con un restyling anche della villa, punto nevralgico della Città e luogo di aggregazione e socialità che da circa 100 anni rappresenta, con la sua fontana rotonda e i meravigliosi alberi monumentali che da decenni offrono la loro ombra al ristoro dei nostri anziani, la memoria storica e l’identità della nostra Città”, ha dichiarato il sindaco Milko Cinà.

