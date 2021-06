Comune di Campobello di Licata: liquidazione delle indennità relative ai cantieri di lavoro per disoccupati per la realizzazione di tre tratti lungo il marciapiede della via vittorio veneto e della regia trazzera, nonché liquidazione della spesa per fornitura di materiale edile e per sevizi di telefonia fissa e mobile per utenze comunali.

Inoltre: liquidazione di fatture al servizio elettrico nazionale, per l’ operatore dell’agenzia Axa per la fornitura della polizza assicurativa.

Adesione al Banco opera carità Sicilia occidentale, per l’attivazione del progetto “Lotta alla povertà” in condizione di emergenza covid 19.

Giovanni Blanda