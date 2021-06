La pasta alimento quattro stagioni!

La pasta è alla base della piramide alimentare mediterranea, in particolare è uno degli alimenti principali delle abitudini italiane. Infatti, come dimostra una recente ricerca della Doxa, 8 italiani su 10 lo considerano il piatto per eccellenza per sentirsi sazi e appagati. Ideale poi in compagnia, perché adatto per essere protagonista di una tavola conviviale.

Mette d’accordo anche medici e nutrizionisti, che riconoscono nella pasta un alimento equilibrato e ottimo anche in estate, quando si è in spesso in cerca di alternative più leggere in termini di calorie.

La quantità ideale da consumare è una porzione da 80 grammi al giorno, se poi si è appassionati di sport o si fa molta attività fisica allora anche due porzioni possono andare bene. Il consumo di pasta favorisce poi la sintesi della serotonina che incide positivamente sul nostro umore, un toccasana per la salute del nostro organismo.

Se tutto questo non bastasse a convincerti, possiamo aggiungere che è un alimento ricco di vitamine, tra cui la B1, importante per favorire il funzionamento del sistema nervoso ed è povera di sodio e ricca di fibre (specie la pasta integrale), alleati importanti per la regolarità intestinale.

Con l’arrivo dell’estate, però, potrebbe essere necessario reinventare la pasta nella sua forma più fresca e leggera, l’insalata di pasta! Oltre a essere gustosa e bilanciata, è fresca e ideale da preparare per cene dell’ultimo minuto o da portare al mare come pranzo in spiaggia. Buona e versatile è da considerarsi nella sua veste estiva! Ottima scelta anche da preparare a cena perché consumare alimenti ricchi di carboidrati prima di coricarsi può essere benefico per l’organismo, in quanto aiuta a combattere lo stress e l’insonnia!

