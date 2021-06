Lettera aperta del Circolo PD di Naro: Acqua e pulizia senza demagogia!

I naresi meritano di vedere rispettati due dei loro diritti fondamentali: il diritto all’acqua e il diritto alla pulizia.

Quello che in altri parti d’Italia sembra ovvio, da noi, purtroppo, non lo è.

Siamo consapevoli che il problema è atavico e parte da lontano. Noi, però, non vogliamo fare, a differenza di altri, pura demagogia. Ma vogliamo impegnarci a convocare una pubblica assemblea a cui siano invitati a partecipare non solo i liberi cittadini, che meritano di avere un quadro più chiaro della disastrosa situazione idrica che si riscontra nella nostra provincia, ma anche gli “attori protagonisti” di questa situazione, ovvero Girgenti Acque, A.T.I. AG 9 e Consorzio Tre Sorgenti.

Ma a prescindere dalle risposte che arriveranno (sempre che ne arrivino, certo) il Comune di Naro potrebbe, autonomamente, cominciare ad utilizzare l’acqua della sorgente LUCCHICELLO (per uso non potabile), dato che, come Comune, siamo regolarmente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Genio civile di Agrigento. Infatti, con una portata di circa 30mila metri cubi annui, l’acqua di LUCCHICELLO potrebbe essere utilizzata per, ad esempio:

– Usi domestici (che necessitino di acqua non potabile)

– Servizio emergenziale antincendio

– Erogazione a favore degli agricoltori per colture di soccorso e zootecnica

Si tratterebbe, tra l’altro, di proposte già discusse il 10/08/2020 in sede di Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione dello schema di statuto dell’azienda speciale consortile.

Inoltre, in seguito alle ormai note vicende giudiziarie che di recente hanno coinvolto la società che si occupa dell’erogazione del servizio idrico nella nostra provincia di Agrigento, CHIEDIAMO AL SINDACO DI COSTITURSI PARTE CIVILE nelle competenti sedi, per tutelare gli interessi, troppo spesso bistrattati, della nostra comunita’.

Passiamo, adesso, alla seconda nota dolente, cioè la questione della PULIZIA nella nostra cittadina. Per noi è inammissibile questa pulizia “a singhiozzo” che caratterizza il servizio offerto dall’azienda responsabile a Naro. La città dev’essere mantenuta pulita SEMPRE, sia nei quartieri del centro che nelle zone più periferiche, per non parlare, poi, della situazione del cimitero, dove i cittadini continuano a segnalarci cestelli straboccanti, sterpaglie diffuse, erba alta anche attorno o dietro le tombe dei nostri cari. È inaccettabile che si decida di intervenire “una tantum”, e per di più solo dopo insistenti segnalazioni da parte dei cittadini, ormai stanchi. Inoltre, in tanti altri comuni hanno già effettuato la DERATTIZZAZIONE e la DISINFESTAZIONE delle loro città. E noi, quando le faremo?

ASSESSORE AL RAMO, SINDACO, CHIEDIAMO MENO SELFIE E PIU’ AZIONI CONCRETE PER IL NOSTRO TERRITORIO!

Il circolo del PD di Naro