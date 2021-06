Resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza: denunce a Licata

Gli agenti del commissariato di Licata, lo scorso weekend, ha denunciato due giovani di cui uno minore resisi responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e solo uno dei due anche per guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti. In particolare, la pattuglia del Commissariato in servizio di controllo del territorio, avendo notato l’atteggiamento sospetto di due giovani che, a bordo di un motociclo, cercavano di eludere un posto di controllo, intimavano l’alt ai due che, noncuranti dell’ordine, si davano a precipitosa fuga.

Gli agenti dopo un breve inseguimento riuscivano a bloccare in sicurezza i ragazzi che nel frattempo, avevano abbandonato il motociclo ed avevano proseguito a piedi la fuga. Il tempestivo accertamento presso il locale nosocomio permetteva di accertare che uno dei due giovani, il maggiorenne, aveva condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Pertanto, i due giovani venivano deferiti all’A.G. per i reati sopra indicati.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno denunciato un 40enne residente in un comune di altra provincia siciliana resosi responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In particolare, nel corso di un’attività di polizia rivolta alla prevenzione e repressione dei reati, gli uomini del Commissariato notavano due giovani aggirarsi con fare sospetto nel centro cittadino. Immediatamente, gli agenti fermavano i due soggetti gravati da precedenti penali ed uno già destinatario di misure di prevenzione, e procedevano alla loro perquisizione personale ed estesa anche al veicolo.

L’attività permetteva di rinvenire, a bordo dell’autovettura in uso ad uno dei due soggetti, un coltello occultato nell’abitacolo. Poiché l’uomo non forniva giustificazione del porto dell’arma bianca fuori della propria abitazione, veniva segnalato all’A.G. e contestualmente il coltello veniva sequestrato.