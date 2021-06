Siculiana, vasto incendio in contrada “Matarano”: forse piromani

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato in località “Matarano” a Siculiana. Le fiamme in breve tempo si sono propagate per centinaia di metri. Dietro il rogo ci potrebbe essere la mano di qualche piromane. Due squadre del servizio Antincendio del Corpo Forestale, un Canadair e un elicottero, coordinati da Ispettori del Corpo Forestale stanno cercando di contenere i danni.

loading..