“Tentano di pagare il silenzio di una vittima”: nuove violenze a Licata

Nuovi sviluppi investigativi sulla ormai tristemente nota vicenda delle torture sugli invalidi civili a Licata. I carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Francesco Lucarelli, hanno scoperto nuove violenze e anche il tentativo da parte della banda di pagare il silenzio di una delle vittime delle crudeli angherie. Il primo sussulto investigativo si è verificato lo scorso gennaio con il fermo di tre licatesi accusasti di aver torturato e picchiato alcuni disabili per poi postare le immagini sui social network. Nell’aprile scorso i carabinieri arrestarono altri due giovanissimi (appena 15 anni) anche loro accusati di far parte della banda dei torturatori. A questi due viene contestata anche l’aggressione a bastonate ai danni di un ex assessore del comune di Licata che li aveva rimproverati all’interno di una villa comunale.

