Campobello si Licata, rilasciate Licenze edilizie

Licenza edilizia rilasciata dal comune alla ditta Milazzo Giuseppa Rita, per la costruzione in contra da Milici, zona E del vigente Piano regolatore generale. Concessione edilizia in sanatoria, inoltre, alla famiglia Rizzo: Carmela Domenica, Calogera, Giuseppa, Filomena, Salvatore e Gioacchino, per difformità riscontrate nel fabbricato rispetto a precedente concessione edilizia, sito in via Montello, composto da seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, zona B del Prg.

Giovanni Blanda