Giornata vaccinazioni annullata a Ravanusa, disservizi che fanno perdere fiducia nelle istituzioni

L’Amministrazione si era prontamente attivata, avviando la campagna e trasmettendo gli elenchi all’Azienda Sanitaria.

Nella mattinata odierna, alle ore 10, il personale dell’Asp aveva provveduto a fare un ulteriore sopralluogo alla presenza del responsabile di Canicattì, dott. Emanuele Rizzopinna, e degli ufficiali dell’Esercito, guidati dal tenente Tierni, che hanno confermato le vaccinazioni programmate in biblioteca comunale a partire dal 30 giugno alle ore 15.30.

Gli uffici comunali hanno immediatamente iniziato ad avvisare i cittadini a scaglioni, come suggerito dalla stessa Asp.

Dopo qualche ora, alle 13.30, la direzione sanitaria dell’Asp di Agrigento ha chiamato il Sindaco, Carmelo D’Angelo, dicendo c’era stato un qui pro quo con Canicattì e che non si poteva procedere con quanto già programmato.

L’Asp ha comunicato, comunque, che procederà alle vaccinazioni degli ultrasessantenni e dei vulnerabili nell’ambulatorio in viale Lauricella.

Il Sindaco, Carmelo D’Angelo, con una nota stampa si è scusato con gli oltre 350 cittadini che si erano registrati per questo disservizio causato da incomprensioni interne all’Asp invitando i cittadini, comunque, a vaccinarsi in qualunque modo sia loro consentito.

Il primo cittadino ha auspicato, per le prossime occasioni, trattandosi di salute pubblica, un comportamento più serio e meno schizofrenico dell’Azienda Sanitaria.

”Già sono poche le persone che si presentano nei centri vaccinali, se poi quando sono già organizzate a 350 persone all’improvviso viene detto di non presentarsi più diventa difficile riportarle nuovamente alla vaccinazione. Questi sono quei classici momenti di disservizio in cui la fiducia nelle istituzioni si riduce notevolmente. Mi associo pertanto alla protesta del sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo a proposito di quanto avvenuto a Ravanusa dove è stata annullata la giornata di vaccinazioni che era stata programmata per domani 30 giugno nella biblioteca comunale.