Naro, ruba carta di credito dello zio e preleva oltre mille euro: denunciato 25enne

I carabinieri della stazione di Aragona hanno denunciato un venticinquenne residente a Naro per l’ipotesi di reato di frode informatica e utilizzo fraudolento di carte di credito.

Il giovane agrigentino – secondo quanto ricostruito dai miliari dell’Arma in meno di due mesi di indagini– si sarebbe impossessato della carta dello zio (intestato alla madre 84enne di quest’ultima) eseguendo quattro operazioni non autorizzate per un totale di 1.100 euro. Il ragazzo si trovava ospite proprio dello zio nella prima settimana di aprile, tra il 3 ed il 7.