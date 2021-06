Qualità della vita, disastro Sicilia

Ancora un disastro per le città siciliane nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita in Italia. Se dalla classifica completa e definitiva sulla vivibilità per i giovani arrivano buone notizie per le città metropolitane siciliane è, invece, dalle classifiche su tre parametri specifici per bambini e anziani che arrivano le bocciature. Presi in esame: diritti dei bambini, vivibilità per i giovani, qualità della vita per gli anziani. Su ben due parametri compaiono città importanti dell’isola fra le ultime 5 in Italia.

La classifica condanna Catania alla posizione 104 su 107 per quel che riguarda la vivibilità dedicata ai bambini fino a 10 anni. Palermo, però, non sfugge ad un duro giudizio sulla qualità della vita e termina al posto 103 su 107 per la qualità della vita degli over 65. Ma per quanto riguarda gli anziani ci sono città siciliane che fanno peggio di Palermo: Messina arriva nella posizione 105 mentre Agrigento conquista l’ultima piazza, la numero 107.

Ma nella classifica sui giovani meglio tutte le province

Ma nella classifica finale del 2021 sui giovani non va poi così male. O meglio le province. A sorpresa la qualità della vita migliore per quanto riguarda la Sicilia è a Enna che si piazza al 54esimo posto seguita da Ragusa al 55esimo. Poi c’è Caltanissetta. La provincia del centro dell’isola si classifica alla posizione 61 mentre la provincia di Agrigento si piazza al posto 63. Difficile immaginare che proprio i giovani possano godere di una migliore qualità della vita in centri più piccoli e più interni. Ma così dicono gli indicatori. Tutte le province centrali, infatti, sono a metà della classifica come anche Siracusa (e questo non sorprende) che mostra la sua posizione numero 68 e Palermo che si piazza al 69esimo posto. Per il capoluogo isolano un risultato importante.

Messina è 73esima, Catania 83esima e anche per la altre due città metropolitane si tratta di ottime posizioni.

L’ultima provincia siciliana per vivibilità giovanile è quella di Trapani che si piazza al 96esimo posto, comunque distante dalla coda