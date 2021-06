Ravanusa, Ic Manzoni: prende avvio il Piano Scuola estate

All’’ I.C. MANZONI di Ravanusa, gestito da quest’anno scolastico 2020/21 dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Marilena Giglia, prende avvio il Piano Scuola estate, finanziato con fondi europei a partire da giorno 28 Giugno 2021. I tre percorsi “Scuola Splash” – “Giochi di ieri e giochi di oggi” e “Ricominciamo da un goal” della durata di una settimana, sono progettati sulla base della tecnica del “learning by doing”, imparare attraverso il fare.

I nostri alunni, guidati da un team ben assortito di insegnanti ed esperti, saranno impegnati a sviluppare tutta una serie di competenze trasversali e a raggiungere i seguenti obiettivi:

– stimolare e rafforzare la capacità pro-attiva dei giovani discenti, assieme a tutta una serie di “life skills” come la capacità di brainstorming, il teamworking, la resilienza e l’efficacia relazionale;

-promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dei nostri alunni.

– recuperare la socialità almeno in parte perduta dagli alunni nel corso dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il contenitore didattico di istituto è stato rivisto in modo sostenibile, per una scuola fuori dalle mura, una scuola aperta e flessibile che dialoga con il territorio. L’I.C. Manzoni di Ravanusa si mostra così, sensibile all’esigenza di rinforzare e consolidare con attività laboratoriali, sportive e motorie e ludico-creative le competenze relazionali dei propri alunni, per riprendere contatto con quella realtà educativa che solo una scuola in movimento e al passo con i tempi può dare

Una scuola al di fuori dalle mura!

Ins. Anna Maria Nobile