Rifiuti a Favara, l’amministrazione comunale pensa alla municipalizzata

A Favara i rifiuti continuano ad essere un vero grosso problema, costi elevati, continui disservizi legati all’astensione dal lavoro da parte degli operatori che rivendicano il pagamento degli stipendi e i cittadini, in molti, che continuano a non pagare la Tari. Per far fronte a questa situazione l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Anna Alba sta pensando di avviare una Multiservizi, società partecipata a capitale pubblico, a totale partecipazione e controllo del Comune.

“Persiste il problema rifiuti, nonostante gli sforzi e i controlli non riusciamo ad ottenere i risultati sperati,dichiara la Sindaca Alba a margine della conferenza stampa in presenza degli assessori, Romeo e Maggiore.Con la municipalizzata andiamo a creare una società non solo a capitale pubblico ma anche privato che prevede una nuova costituzione di un’azienda con al centro il Comune che va a gestire tutto il servizio dei rifiuti con tutti i servizi annessi”.

https://www.youtube.com/watch?v=iKs-xpaxEis&t=18s Le interviste