Campobello di Licata, manifestazione di interesse per Campi estivi

La Pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha deliberato la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti che intendono realizzare centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni e residenti a Campobello di Licata. Tra gli obiettivi dei campi estivi: ruolo educativo della famiglia e iniziative per i minori. Le istanze potranno essere presentate al Comune della cittadina agrigentina, entro il 7 luglio prossimo.

Giovanni Blanda