“Esserci o non esserci …basta un attimo”, il monumento dedicato alle vittime della strada

al Palazzo dei Filippini di Agrigento, AIFVS, Associazione Italiana Familiari e Vittime della STRADA A.P.S. di Agrigento ha donato al Comune di Agrigento il prototipo di un monumento “Esserci o non Esserci… basta un attimo”, realizzato dall’artista Giuseppe Cacocciola.

Il monumento oltre ad avere il suo significato primitivo del ricordo perenne di tutte le Vittime di incidente avrà per il suo impatto artistico, un’ importante richiamo alla prevenzione stradale, mirata ad una maggiore responsabilità alla guida e darà un segno tangibile dell’ interesse da parte dell’ Amministrazione Comunale in essere e delle altre Istituzioni, verso questa tematica che riguarda tutti gli utenti della strada e non.

Alla cerimonia hanno parteciperanno il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e la sua giunta, il presidente della sezione agrigentina della AIFVS Carmelina Nobile, l’artista Cacocciola e i rappresentati delle Forze dell’Ordine.

https://youtu.be/6Ja1OP_hHQ4