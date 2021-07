Il content creator con il cuore diviso tra la Sicilia e Milano è tra i 16 partecipanti della Digital Ambassador Challenge di Milano Cortina 2026

Ritorna l’appuntamento con la Digital Challenge di Milano Cortina 2026, il contest social per selezionare i web influencer che saranno Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Dopo la cantante Roberta Branchini, vincitrice della prima edizione, ora altri sedici content creator si sfideranno per diventare il nuovo volto digitale della manifestazione. Essere Ambassador vuol dire avvicinare l’Italia e il mondo al movimento Olimpico e Paralimpico: attraverso la partecipazione ad eventi e ad attivazioni social, il vincitore avrà infatti l’opportunità di sensibilizzare la comunità digitale verso quei valori universali a cui i Giochi si ispirano.

Tra i volti che aderiscono a questa sfida (la cui somma delle fan base dei partecipanti raggiunge quasi i 10 milioni di persone) è presente anche Diego Brus, content creator con il cuore diviso tra la Sicilia e Milano, da sempre particolarmente legato al mondo sportivo e impegnato nella valorizzazione del nostro Paese:

«Praticando attività a livello agonistico sono cresciuto attraverso i valori dello sport come il rispetto delle regole, la condivisione e la sana competizione. Mi piace viaggiare andando alla scoperta dei luoghi per poterli così raccontare attraverso le persone che li abitano e che ne fanno emergere la vera autenticità.» – racconta Diego Brus.

Da lunedì 5 luglio a partire dalle ore 19 sarà possibile esprimere la propria preferenza per il content creator attraverso il sito ufficiale dei giochi olimpici: milanocortina2026.org fino alle ore 18 del giorno successivo. Il 17 luglio dall’account instagram dei Giochi Olimpici (https://www.instagram.com/milanocortina2026/) sarà invece possibile scoprire il nuovo volto social di Milano Cortina 2026.

Diego Puzzangara, noto sul web come Diego Brus (+170k follower), nasce in Sicilia nel 1988 ed è un content creator sul web. Da sempre cerca di usare la sua creatività per sviluppare storie personali attorno ai marchi con i quali ha collaborato (tra gli altri Mercedes, Fjällräven, Zalando, Vh1, Real Time, Nokia, Braun, MTV, Jeep…).

Nel 2007 lascia la sua confort zone per trasferirsi a Milano e poter inseguire così i suoi sogni.

Attraverso il suo profilo instagram, Brus racconta la sua quotidianità cercando di trovare nuove fonti di ispirazione attraverso viaggi e culture diverse. Attualmente è tra i 16 volti scelti dell’Ambassador Challenge per poter diventare il nuovo volto digitale dei Giochi Invernali Italiani di MILANO CORTINA 2026