Minaccia di darsi fuoco davanti gli uffici della Procura: bloccato dai Carabinieri

Un uomo di 77 anni, le cui generalita’ non sono state rese note, ha minacciato di darsi fuoco all’interno del Palazzo di Giustizia di Trapani con del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia di piccole dimensioni che e’ riuscito a introdurre nonostante i controlli all’ingresso.

Il fatto e’ avvenuto ieri, al sesto piano del Palazzo di Giustizia dove ci sono gli uffici della Procura della Repubblica. Si tratterebbe di un gesto di protesta per una denuncia, presentata in passato, che a suo dire non e’ stata presa in considerazione. Momenti di panico e grande agitazione fino a quando i carabinieri in servizio non sono riusciti a farlo desistere dal darsi fuoco e a ricondurlo alla calma.