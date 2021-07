Saldi, in Sicilia al via dall’1 luglio

I saldi estivi in Sicilia inizieranno giovedi’ 1 luglio. Lo comunica l’assessorato regionale alle Attivita’ produttive che cosi’ conferma la data della programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali. La Sicilia sara’ la prima regione italiana a far partire i saldi estivi, mentre nella maggior parte delle altre regioni l’avvio per la corsa agli acquisti a prezzo scontato e’ stato fissato dalla Conferenza delle Regioni per sabato 3 luglio.

“Dopo aver sentito le associazioni di categoria – spiega l’assessore alle Attivita’ produttive, Mimmo Turano – abbiamo deciso di confermare la data che avevamo scelto in sede di programmazione, considerato che si discosta di appena un giorno da quella indicata dalla Conferenza delle Regioni. L’auspicio e’ che dopo mesi veramente difficili si torni nuovamente a spendere e a dare vigore a un comparto decisamente provato da lunghi periodi di restrizioni e chiusure”.