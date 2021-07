Vaccini a Ravanusa. Il Sindaco: “Le indicazioni ondivaghe creano incertezze nei cittadini”

Non posso che prendere atto della dichiarazione del Commissario dell’Asp, dott. Mario Zappia, che ha confermato l’ondivaga gestione della somministrazione dei vaccini scrivendo testualmente che l’Asp “per questi giorni, in prima battuta, aveva ipotizzato un lungo open-day destinato alla popolazione dai 12 anni in su per poi focalizzare opportunamente il target, anche in ragione delle attuali disponibilità di dosi di vaccino, sulla soglia degli ultrasessantenni e delle persone vulnerabili”.

Lo stesso commissario dell’Asp scrive che “le prime indicazioni erano di vaccinare tutti” e dispiace a questa amministrazione che queste indicazioni non siano state confermate, con notevole disagio causato da chi quelle indicazioni ha cambiato in corso d’opera.

Nella speranza che non vengano interpretate come fughe in avanti la disponibilità, tra l’altro richiesta, che abbiamo dato dei locali della biblioteca, che ritenevamo e riteniamo più idonei e agibili di quelli dell’Asp, e la pronta collaborazione dei nostri uffici per la registrazione della popolazione da vaccinare, si ribadisce che l’amministrazione comunale si è semplicemente ed immediatamente attivata, su input dell’Asp, mantenendo un comportamento di leale e fiduciosa collaborazione.

Auspichiamo che, in ragione delle disponibilità future delle dosi di vaccino, che oggi si suppone essere carenti, il commissario dell’Asp possa programmare una vaccinazione per tutta la popolazione dai 12 anni in su soddisfacendo anche le richieste provenienti dai cittadini di Ravanusa che a centinaia avevano accolto l’invito a vaccinarsi.

Noi siamo sempre disponibili a collaborare, ma, come bene scrive il commissario, è l’Asp l’unico ente che ha il compito di fornire ai cittadini i tempi e le modalità per vaccinarsi.

Bene l’open day per gli ultrasessantenni ma attendiamo fiduciosi per il resto della popolazione, prima di ulteriori ondate di contagio.