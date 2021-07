Vandali danneggiano drive in per i tamponi: indagano i Carabinieri

Vandali in azione all’interno il piazzale Caos, proprio di fronte la Casa Natale di Luigi Pirandello, dove viene effettuato il drive-in per i tamponi anti-Covid. Qualcuno si è scagliato contro le tende della struttura dell’Asp strappate in più punti.

Dopo la scoperta, sul posto i Carabinieri della Stazione di Villaseta, che dopo aver effettuato sopralluogo hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili. Saranno prese visioni le varie telecamere di videosorveglianza installate nella zona.