90enne rinviato a giudizio per stalking

Il gup del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un novantenne di Aragona con l’accusa di stalking ai danni della vicina di casa. La prima udienza si celebrerà il prossimo 22 novembre davanti il giudice Agata Anna Genna.

La vicenda risale al 2018 e nasce dalle denunce della donna, più giovane di quarant’anni, nonché sua vicina di casa dell’uomo. Il pensionato sarebbe passato in breve tempo da semplici apprezzamenti, a cui la donna non aveva dato comunque peso, ad atteggiamenti sempre più pressanti: telefonate, pedinamenti e addirittura offese. Fino ad arrivare – ed è uno dei fatti contestati – alle minacce con un coltello. L’indagato, dunque, si sarebbe forse invaghito della vicina di casa – peraltro sposata – mettendo in atto dei veri e propri atti persecutori.